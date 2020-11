SONDAGGIO CM.IT – Fantacalcio, ecco il nome giusto per gennaio

L’esito del sondaggio di Calciomercato.it su chi puntare in attacco come colpo ‘low cost’: Milik il nome giusto

Nomi low-cost nel mirino dei club italiani a gennaio per l’attacco. Abbiamo chiesto ai follower della pagina Twitter di Calciomercato.it su chi puntare al Fantacalcio nel caso in cui le operazioni a basso costo andassero a buon fine. Per il 45,5% dei votanti, il nome giusto è quello di Arek Milik, che potrebbe dire addio al Napoli a gennaio e restare in Serie A. In Italia potrebbe poi tornare Mario Mandzukic, scelto dal 27,3% dei votanti. Il 16,7% ha espresso la propria preferenza per Olivier Giroud, mentre il dominicano Mariano Diaz è stato scelto solo dal 10,6% dei votanti.

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 📊 Le squadre di #SerieA sono alla ricerca di attaccanti 'low cost' per gennaio 🤔 Chi prendereste al #Fantacalcio in caso di firma a gennaio❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 24, 2020