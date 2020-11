Pagelle e tabellino di Juventus-Ferencvaros, match della fase a giorni della Champions League. Morata decisivo nel recupero

La Juventus fatica e col brivido grazie al puntualissimo Morata ribalta nel recupero il Ferencvaros, staccando con due turni d’anticipo il pass per gli ottavi di Champions League. Uzuni spaventa la squadra di Pirlo, irriconoscibile nella prima mezz’ora. Cristiano Ronaldo suona la carica e trova il pareggio a dieci minuti dall’intervallo. Il forcing bianconero produce due pali con Bernardeschi e Morata nella ripresa, prima del sigillo decisivo dello spagnolo al 92′. Dybala non si accende e spreca la chance concessagli da Pirlo, lucido Arthur in regia. Nel Ferencvaros spicca la prova dell’autore del gol Uzuni.

Le pagelle di Juventus-Ferencvaros: la risolve Morata, Uzuni spaventa Pirlo

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Poteva fare meglio sui guizzo di Uzuni. Per il resto poco impegnato.

Cuadrado 6,5 – Distratto, si perde Uzuni nel gol ungherese. Partecipa all’1-1 di Ronaldo, però è meno arrembante rispetto al solito. Nel finale piazza il traversone vincente sulla testa di Morata.

Danilo 5,5 – Si fa fregare da Nguen nel vantaggio ospite. Fatica da centrale, male nel primo tempo. Aggiusta un po’ le cose nella seconda parte.

De Ligt 6,5 – Qualche incertezza rispetto al Cagliari. La condizione non può essere ottimale dopo il lungo stop, ma si gestisce bene. Lascia le briciole nella ripresa agli attaccanti avversari.

Alex Sandro 6,5 – Non demerita al rientro. Si spinge di rado in avanti, però è puntuale nelle letture difensive.

McKennie 5,5 – Ai margini della manovra, fatica a trovare la posizione. Stavolta poco determinato (62′ Kulusevski 5,5 – Non riesce a cambiare passo).

Arthur 6,5 – Regia lucida, uno dei pochi a salvarsi nel deludente inizio dei bianconeri. Fa sempre la cosa giusta, punto di riferimento per i compagni (82′ Ramsey sv).

Bentancur 6 – Parte in sordina, cresce con il passare dei minuti. Fa la sua porta nell’arrembaggio finale (82′ Rabiot sv).

Bernardeschi 6 – E’ in un buon momento, ma rispetto a sabato si accende a tratti. Meritava miglior fortuna il missile che centra il palo ad inizio ripresa (62′ Chiesa 5,5 – Bel filtrante per Morata, stenta però a cambiare ritmo).

Dybala 5 – Ha subito un’occasione, ma Dibusz si oppone. Non brilla e fatica a saltare l’uomo, la fascia da capitano non lo scuote. Occasione persa: il vero Dybala è un’altra cosa… (62′ Morata 7 – Cambia ritmo alla Juve: prima il palo, poi la zuccata vincente che consegna tre punti e qualificazione alla Juve. Già 5 reti in 4 gare di Champions dopo il ritorno a Torino).

Cristiano Ronaldo 7 – Primo sigillo stagionale in Champions, il 131° complessivo. Fa sentire il suo peso, scuote la Juventus nel momento più complicato del match.

All. Pirlo 6 – Juve poco cattiva, approccio sbagliato alla gara. Prestazione sottotono, poi Ronaldo suona la carica. Un passo indietro rispetto al bel successo con il Cagliari, non convince del tutto la formazione iniziale. Morata per sua fortuna gli consegna la qualificazione agli ottavi nel recupero.

FERENCVAROS

Dibusz 5,5 – Si fa trovare pronto su Dybala, Ronaldo lo fulmina però prima dell’intervallo. Nel finale si fa beffare da Morata.

Lovrencsics 6,5 – Concede poco, efficace quando riparte (76′ Botka sv).

Blazic 6 – Regge bene nella prima parte. La faccenda si complica quando la Juve cambia marcia.

Frimpong 6,5 – Attento, non è facile superarlo. Usa le maniere forti quando serve.

Dvali 5 – Lascia troppo spazio a Ronaldo in occasione dell’1-1. E si perde anche Morata sull’azione che decide la gara.

Heister 5,5 – Cuadrado lo mette sotto pressione: fatica ma non crolla.

Siger 5,5 – Bravo in fase di contenimento, meno quando deve rifornire le punte (76′ Laidouni sv).

Somalia 6,5 – Fa valere il fisico, sfrutta gli spazi che la Juve gli concede all’inizio.

Zubkov 6 – Frizzante nella prima mezz’ora, poi lentamente si spegne (70′ Isael 5,5 – Tocca pochi palloni).

Uzuni 7 – Si fa beffe di Cuadrado e spaventa la Juve, imitando CR7 nell’esultanza. Dà parecchio fastidio a de Ligt e compagni.

Nguen 6,5 – Regala a Uzuni la palla del vantaggio, assist pregevole. Parte fortissimo, nella ripresa accusa la fatica e tutto il Ferencvaros ne risente (70′ Boli 5,5 – Fatica nel forcing della Juve).

All. Rebrov 6,5 – Imbriglia la Juventus, Ferencvaros corto e che lascia pochi spazi. Il muro ungherese tiene fino al 92′, prima della beffa firmata Morata.

Arbitro: Siebert 6,5 – Partita senza grosso sussulti, gestione senza macchie.

TABELLINO

JUVENTUS-FERENCVAROS 2-1

19′ Uzuni (F); 35′ Cristiano Ronaldo; 92′ Morata

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie (62′ Kulusevski), Arthur (82′ Ramsey), Bentancur (82′ Rabiot), Bernardeschi (62′ Chiesa); Dybala (62′ Morata), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Portanova. Allenatore: Andrea Pirlo

Ferencvaros (5-2-3): Dibusz; Lovrencsics (76′ Botka), Blazic, Frimpong, Dvali, Heister; Siger (76′ Laudouni), Somalia; Zubkov (70′ Isael), Uzuni, Nguen (70′ Boli). A dispisizione: A disposizione: Bogdan, Ori, Szecsi, Kovacevic, Baturina, Kharatin, Mak. Allenatore: Serhiy Rebrov

Arbitro: Siebert (Germania)

VAR: Fritz (Germania)

Ammoniti: Danilo (J), Siger (F), Chiesa (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 4′