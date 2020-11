Inter, la moglie di Hakimi: “È il migliore al mondo. Siamo qui per Conte”

L’inizio di stagione di Hakimi è senza dubbio al di sotto delle aspettative: a prendere la parola stavolta è sua moglie

Achraf Hakimi è stato il vero colpo di calciomercato dell’Inter. Fino ad ora, però, l’ex Real Madrid non ha reso come ci si aspettava e non è mancata qualche critica. Anche nei confronti di Antonio Conte, ma soprattutto per alcuni errori grossolani dell’esterno come il retropassaggio killer a Madrid. Nonostante l’inizio difficile, però, da parte di Hakimi c’è ancora grande fiducia. E soprattutto la famiglia si trova benissimo in Italia.

La moglie di Hakimi: “Deve lavorare, ma è il più forte al mondo. Conte perfetto”

Hiba Abouk, apprezzatissima attrice spagnola di origine tunisina e compagna di Achraf Hakimi, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Voglio tuffarmi nella famiglia Inter, intanto Achraf ha legato tantissimo con Lautaro e io con la sua fidanzata Agustina”. Poi il retroscena: “Quando è arrivata la chiamata dell’Inter ne abbiamo discusso, ma la decisione è stata la sua. Voleva un club in cui essere felice e l’ha trovato. E io adoro l’Italia”. Poi sul campo: “Quando torna a casa gli faccio la conta degli errori. Per me in quella posizione è il migliore del mondo, ma ha ancora tanto da migliorare. Ma per quello c’è Conte, l’allenatore perfetto per trarre il meglio da lui, calza perfettamente. Ad Achraf piace tantissimo e, se ha scelto l’Inter, è anche per Conte. Un po’ mi sorprendono questi risultati negativi, ma serve solo tempo e arriveranno i frutti”.

Ora il match del cuore contro il Real: “Per Achraf è speciale, da giorni c’è un’atmosfera diversa in casa e lui vuole rifarsi. Sapete cosa avrebbe fatto se non avesse scelto il calcio? Il pugile! Ama la boxe e Muhammad Ali è il suo mito: gli insegna a rialzarsi sempre”. In chiusura l’aneddoto su Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo: “Non siamo amiche, ma ci conosciamo e ci scriviamo su Instagram. È simpatica. La prossima volta avremo un argomento in comune, l’Italia”.