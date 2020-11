Torino, comunicato UFFICIALE: le condizioni di Belotti e Verdi

Report del Torino sugli infortunati: il comunicato ufficiale sulle condizioni di Andrea Belotti e Simone Verdi

Senza Belotti e Verdi, il Torino si ritrova in emergenza in attacco. Il club granata ha diramato oggi il report ufficiale sulle condizioni dei due calciatori, usciti malconci dopo la trasferta di Milano. Il Gallo è andato direttamente in panchina, mentre Verdi è uscito a gara in corso. Le ultimissime sugli infortunati in Serie A: clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, infortunio Ibrahimovic | UFFICIALE: ecco quanto starà fuori!

Questo il comunicato della società piemontese: “Per quanto concerne il bollettino medico, Belotti accusa un riacutizzarsi della gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane. Gli esami cui è stato sottoposto Simone Verdi – si legge ancora – hanno evidenziato l’interessamento distrattivo parziale dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizione verranno monitorate di giorno in giorno.