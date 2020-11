Fiorentina-Benevento 0-1, esordio da dimenticare per Prandelli: viola battuti da un gol di Improta e deludenti in tutto il match

La Fiorentina riparte da Prandelli, ma con una sconfitta. Nel lunch match con il Benevento, passo falso dei viola, battuti 1-0 a domicilio con una rete di Improta e incapaci di rimontare. Prestazione deludente dei gigliati, prova attenta invece degli uomini di Inzaghi che si rifanno dopo quattro sconfitte di fila.

Gara molto bloccata nel primo tempo, Prandelli non è fortunato dovendo rinunciare a Bonaventura nel riscaldamento (dentro Duncan) e a Ribery verso l’intervallo (dentro Saponara). Non incide nemmeno Castrovilli, gli ospiti difendono con ordine non riuscendo mai a ripartire. Nella ripresa cambia tutto: dentro Roberto Insigne, che regala subito (52′) un assist d’oro a Improta che dal limite batte Dragowski. Vlahovic sfiora subito il pari, ma sono gli ospiti invece ad andare più volte vicini al raddoppio in ripartenza con Moncini, Insigne e Lapadula, altro subentrato. Vlahovic, nel finale, non trova l’1-1 con un colpo di tacco, con grande salvataggio di Montipò. Troppo poco, vittoria sannita più che legittima: Prandelli avrà molto da lavorare.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 17 punti; Juventus ** 16, Sassuolo 15; Napoli*, Lazio**, Atalanta** e Roma 14; Juventus 13; Inter e Verona 12; Sampdoria e Cagliari** 10; Spezia** e Benevento** 9; Fiorentina 8**; Bologna e Parma 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone** 2.

*un punto di penalizzazione

** una partita in più