Juventus-Cagliari, Pirlo in conferenza: “Bernardeschi, grande serata! Arthur fondamentale”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus per 2-0 contro il Cagliari

Nessun problema per la Juventus nel match di questa sera contro il Cagliari. Un 2-0 griffato da Cristiano Ronaldo per la soddisfazione di Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Era importante dare grande intensità fin da subito, con questa voglia poi difficilmente non vinci le partite. Non è mai facile vincere dopo la sosta per le nazionali, con giocatori stanchi dalle partite e dai viaggi. Ronaldo ci ha dato grande disponibilità, fin dal primo giorno. E’ devastante, un esempio per tutti. De Ligt? Scalpitava, ero curioso di vederlo. E’ un campione e lo ha dimostrato”.

Pirlo risponde poi alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulle prestazioni di Bernardeschi e Arthur: “Bernardeschi ha fatto una grande partita, se lo meritava. La parentesi in Nazionale gli ha fatto bene, è tornato con uno spirito diverso. Deve concentrarsi solo sul campo e la prestazione, avere la testa libera e poter dimostrare tutte le sue qualità. Meritava una serata del genere. Arthur è in grande crescita, adesso sta bene fisicamente. Arrivava da un periodo di inattività al Barcellona, senza contare le difficoltà di un campionato totalmente diverso. E’ fondamentale per la nostra squadra”.