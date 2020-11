Caratterizzata dalle tante assenze, Inter-Torino verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

La sosta per le Nazionali ha lasciato strascichi importanti un po’ per tutte le squadre. Anche Inter-Torino sarà caratterizzata da molte assenze a causa di infortuni e Covid. Anche se rimaneggiata, la squadra nerazzurra non può però permettersi ulteriori passi falsi, visti i cinque punti di distacco dal Milan, che guida attualmente la classifica della Serie A. I granata vogliono invece dimenticare la delusione per lo 0-0 casalingo contro il Crotone e tenteranno un’impresa a San Siro che manca dal 2016. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Torino

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: