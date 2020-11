CMIT TV – Pre partita Juventus-Cagliari: GUARDA la diretta alle 19

Nuovo appuntamento con CMIT TV per approfondire gli ultime temi relativi alla sfida questa sera: Juventus-Cagliari

Vi aspettiamo questa sera alle ore 19 in diretta sui canali social di ‘Calciomercato.it‘ per l’appuntamento odierno con CMIT TV in compagnia della nostra redazione per parlare dei temi delle ultime ore. Occhi puntati sulla sfida di questa sera tra la Juventus di Pirlo e il Cagliari di Maran. Conduce Marco Giordano in compagnia dei nostri Giorgio Musso e Giulia Giroldini. Ospiti della serata Fabio Ravezzani e Francesca Benvenuti di Mediaset.

