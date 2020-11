Roma, problemi in difesa per Fonseca: Smalling si allena a parte

Paulo Fonseca dovrà fare di necessità virtù contro il Parma in difesa: oggi Chris Smalling si è allenato a parte

La Roma si avvicina al match contro il Parma con diversi problemi di formazione, soprattutto in difesa. Le assenze per Covid-19 hanno falcidiato i giallorossi, da Pellegrini a Dzeko e Kumbulla. Anche oggi per Fonseca non sono arrivate buone notizie, dal momento che Chris Smalling si è allenato a parte rispetto ai compagni per i postumi di un’intossicazione alimentare.

E a due giorni dal match dell’Olimpico il tempo è davvero poco. Così come le alternative, dal momento che Kumbulla e Fazio sono in quarantena dopo la positività al Covid-19. Contro il Parma di Liverani dovrebbe quindi tornare in difesa Cristante, con Mancini e Ibanez ai suoi lati.