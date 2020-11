Milan, Gazidis lancia il club: “Ha il potenziale più grande”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si sofferma anche sul futuro del calcio e della Serie A

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, parla in un’intervista a ‘ESPN’ del futuro del calcio in generale ed in particolare della Serie A e dei rossoneri.

“La Serie A ha il potenziale di crescita più grande tra i cinque principali campionati europei e il Milan è il club con il più alto potenziale”. Il dirigente ex Arsenal ha poi continuato: “Il calcio italiano sta cambiando sotto due punti di vista: i proprietari non sono più soltanto benefattori ma vedono il club come un business; all’aumentare delle entrate, corrisponde anche l’aumento delle spese per i trasferimenti, gli stipendi e gli altri costi. I club hanno interessi comuni, devono essere sulla stessa lunghezza d’onda”.

C’è spazio anche per il tema razzismo: “C’è una questione di razzismo nel calcio in generale, non solo in Italia. Dobbiamo riconoscerlo e capire come cambiare le cose”.