L’allenatore del Newcastle non le ha mandate a dire all’agente di Almiron, che nei giorni scorsi ha confermato l’interesse dell’Inter

L’Inter è a caccia di rinforzi per il calciomercato di gennaio. Le assenze stanno colpendo soprattutto il centrocampo, che ad eccezione di Barella non sta dando particolari garanzie. Per questo tra i papabili obiettivi dei nerazzurri è finito da qualche tempo anche Miguel Almiron. Classe ’94, è in forza al Newcastle da gennaio 2019. Un’avventura che però potrebbe presto concludersi, per di più non nel migliore dei modi. All’agente del paraguaiano, che ha tirato in ballo anche l’Inter, ha infatti risposto per le rime il manager dei ‘Magpies’.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia contro il Chelsea, Steve Bruce ha commentato così le parole di Daniel Campos: “È un dilettante che sta cercando di guadagnare velocemente. Non potevo non leggere le sue dichiarazioni, oltraggiose, e irrispettose nei confronti di Almiron. È un agente da due soldi, lascia molto a desiderare. Miguel è felice di essere qui, sarebbe stato diverso se fosse stato lui a bussare alla mia parte dicendo di voler andare via. È un bravissimo ragazzo con un grande atteggiamento, ci parlerò”. Pochi gorni fa l’agente aveva ammesso che l’Inter si è interessato al giocatore, insieme all’Atletico Madrid, e che già a giugno potrebbe andare via dal Newcastle.