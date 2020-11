Coronavirus, bollettino 19 novembre: 36mila contagi, 250mila tamponi

Il bollettino del 19 novembre sul coronavirus: i dati del Ministero della Salute su contagi, tamponi e decessi

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sul coronavirus del 19 novembre. Sono 36.176 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 250.186 tamponi effettuati. Scende la percentuale tra positivi e tamponi effettuati (14,4% rispetto al 14,5% di ieri), così come scende il numero di morti: nelle ultime 24 ore sono stati 653, cento in meno rispetto a ieri.

Da segnalare le 42 persone in più ricoverate in terapia intensiva per un totale di 3.712 ricoverati. Sono 106 i nuovi ricoverati in regime ordinario con il totale che è di 33.610 anche grazie ai guariti: oggi sono stati 17.020 per un totale da inizio pandemia di 498.987. Dal punto di vista regionale, la Lombardia è quella con il numero più alto di nuovi positivi (7.453), segue il Piemonte (5.349), il Veneto (3.753) e la Campania (+3.334).