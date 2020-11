Italia-Bosnia, voti e tabellino del match di Nations League. Decisive le reti di Belotti e Berardi: Azzurri qualificati per la Final Four

Missione compiuta per l’Italia, trascinata dalle reti di Belotti e Berardi. Gli Azzurri staccano il pass per la Final Four di Nations League, che si disputerà nell’ottobre 2021 tra Milano e Torino. Insigne, ancora una volta il migliore, regala a Belotti la palla del vantaggio, con il centravanti del Torino che torna al gol dopo un anno di astinenza in azzurro. Nella ripresa è un’altra grande giocata di Locatelli a mandare in porta Berardi per il 2-0 che chiude contesa e qualificazione.

BOSNIA

Piric 6

Corluka 5,5

Hadzikadunic 5

Sanicanin 5

Kadusic 5,5 (79′ Todorovic 5,5)

Cimirot 5,5

Pjanic 5 (76′ Danilovic 5,5)

Krunic 5,5 (71′ Loncar 5)

Tatar 5,5 (79′ Rahmanovic 5)

Prevljak 6 (79′ Hadzic 5,5)

Gojak 6

CT Bajevic 5

ITALIA

Donnarumma 6,5

Florenzi 6 (46′ Di Lorenzo 6)

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5

Emerson 6,5

Barella 7

Jorginho 6,5

Locatelli 7,5

Berardi 7 (82′ Bernardeschi 6)

Belotti 7,5 (82′ Lasagna 6)

Insigne 8 (92′ Calabria sv)

CT Evani 7

Arbitro: Soares Dias 5,5

TABELLINO

Bosnia-Italia 0-2

22′ Belotti; 68′ Berardi

Bosnia (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (79′ Todorovic); Cimirot, Pjanic (76′ Danilovic), Krunic (72′ Loncar); Tatar (79′ Rahmanovic), Prevljak (79′ Hadzic), Gojak. A disposizione: Dizdarevic, Kacavenda, Nastic, Ziljkic, Visca, Milosevic. CT: Bajevic

Italia (4-3-3: Donnarumma; Florenzi (46′ Di Lorenzo), Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi (82′ Bernardeschi), Belotti (82′ Lasagna), Insigne (92′ Calabria). A disposizione: Sirigu, Meret, D’Ambrosio, Tonali, Romagnoli, Soriano, Pessina, Orsolini. CT: Evani

Arbitro: Soares Dias (Portogallo)

Ammoniti: Kadusic (B), Romagnoli (I dalla panchina)

Espulsi:

Note: 0′ e 3′ recupero