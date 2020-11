Liverpool, nuovo guaio per Klopp: un altro difensore ko

Liverpool, nuovo guaio per Klopp: anche il giovane Williams ko per infortunio. Contro l’Atalanta potrebbe esserci il solo Matip a disposizione

Una notizia che può far sorridere l’Atalanta e certamente molto meno Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool è infatti stato avvertito che Rhys Williams, giovane difensore centrale, è stato rispedito a casa dal ritiro della nazionale under-21 inglese per via di un infortunio. Williams va dunque ad aggiungersi alla lunghissima lista di indisponibili dei ‘Reds’. Gli inglesi sfideranno l’Atalanta in Champions League tra una settimana e lo faranno, molto probabilmente, con un solo difensore centrale a disposizione: Joel Matip. Out infatti van Dijk, Gomez, Fabinho e lo stesso Williams. Oltre a loro Klopp non dovrebbe avere a disposizione neppure Henderson, Robertson e Salah, quest’ultimo positivo al Covid.

