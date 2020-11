Voti e tabellino del primo tempo di Bosnia-Italia, match di Nations League: al termine del primo tempo decide il gol di Belotti

Grande combinazione Insigne-Belotti, con il bomber del Torino che torna al gol in Nazionale nel match in casa della Bosnia. La rete del centravanti decide all’intervallo la sfida di Sarajevo, con l’Italia per il momento qualificata per la Final Four di Nations League. E’ ancora super Insigne: oltre all’assist, tante belle giocate per il fantasista del Napoli. Donnarumma decisivo nell’unica occasione creata dai bosniaci con Prevljak.

BOSNIA

Piric 6,5

Corluka 5,5

Hadzikadunic 5,5

Sanicanin 5

Kadusic 5,5

Cimirot 6

Pjanic 5,5

Krunic 6

Tatar 5,5

Prevljak 6

Gojak 6

CT Bajevic 5,5

ITALIA

Donnarumma 6,5

Florenzi 6,5

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5

Emerson 6

Barella 6,5

Jorginho 6

Locatelli 6,5

Berardi 6,5

Belotti 7

Insigne 7

CT Evani 6,5

Arbitro: Soares Dias 5,5

TABELLINO

Bosnia-Italia 0-1

22′ Belotti

Bosnia (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojak. A disposizione: Dizdarevic, Kacavenda, Nastic, Todorovic, Ziljkic, Visca, Hadzic, Danilovic, Rahmanovic, Kovacevi, Loncar, Milosevic. CT: Bajevic

Italia (4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, D’Ambrosio, Tonali, Romagnoli, Lasagna, Calabria, Soriano, Pessina, Bernardeschi, Orsolini, Di Lorenzo. CT: Evani

Arbitro: Soares Dias (Portogallo)

Ammoniti:

Espulsi:

Note: 0′ recupero