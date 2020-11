Nations League, Spagna-Germania 6-0: vittoria clamorosa della squadra di Luis Enrique che vola alla Final Four

La Spagna è la seconda squadra qualificata alla Final Four di Nations League, dopo la Francia. Nella gara decisiva per il gruppo 4 di Lega A, a Siviglia, spazzata letteralmente via la Germania con un 6-0 che non ammette repliche. Tolti i primissimi minuti in equilibrio, non c’è gara. La partita la stappa Morata con un colpo di testa al 17′, raddoppia Ferran Torres al 33′ dopo la traversa di Dani Olmo. Prima dell’intervallo (38′) c’è il tris con Rodri, ancora di testa. La Germania non c’è, la squadra di Luis Enrique fa quello che vuole e nella ripresa segna due volte a campo aperto ancora con Ferran Torres (55′ e 71′) che sigla la sua tripletta personale. Unico sussulto tedesco nel finale la traversa di Gnabry, prima che arrivi anche la sesta rete di Oyarzabal. Sugli scudi per la Roja anche il napoletano Fabian Ruiz con tre assist, unica brutta notizia l’infortunio muscolare di Sergio Ramos: a rischio Inter-Real Madrid.

SPAGNA-GERMANIA 6-0 – 17′ Morata, 33′, 55′, 71′ Ferran Torres, 38′ Rodri, 89′ Oyarzabal

CLASSIFICA GRUPPO 4: Spagna 11 punti; Germania 9; Ucraina 6; Svizzera 3