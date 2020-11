Calciomercato Verona, Borini verso la Turchia

Fabio Borini, ancora svincolato, è stato accostato al Verona. Il ritorno però sembra farsi complesso: in pole ci sono i turchi del Goztepe

Potrebbe proseguire in Turchia la carriera di Fabio Borini. L’attaccante, tutt’ora svincolato, è stato accostato al Verona, club in cui ha giocato l’ultima parte di stagione. Il ritorno in gialloblù appare però complicato. In pole position, come riferisce il ‘Sun’, ci sarebbero i turchi del Goztepe. Anche lo Swansea, club di Championship, è interessato al classe 1991, nel cui futuro sembra però esserci sempre più la Turchia.

