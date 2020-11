Manchester City, l’annuncio di De Bruyne sul rinnovo

Manchester City, si lavora per il rinnovo di contratto di Kevin De Bruyne: prende la parola il giocatore, le ultime sul suo futuro

Mesi fa, la prosecuzione del rapporto tra il Manchester City e Kevin De Bruyne sembrava in bilico. I top club erano pronti ad approfittarne per accaparrarsi un giocatore totale, ma adesso pare essere tornato il sereno tra il club inglese e il giocatore belga. Quest’ultimo al momento è senza un agente (il precedente, de Koster, è stato arrestato), ma stando allo stesso De Bruyne, intervistato da ‘VTM’, non sarebbe un problema. “Posso continuare le trattative da solo, visto che voglio restare – ha spiegato – Stiamo discutendo, al momento non siamo andati lontano ma credo non ci saranno problemi”. Il suo contratto scade attualmente nel 2023.

