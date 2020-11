Coronavirus, Speranza annuncia: “Il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni”

Il ministro Roberto Speranza interviene nuovamente sulla questione Coronavirus ipotizzando un picco di contagi tra circa 7 giorni

Il ministro della Salute Roberto Speranza, in un colloquio con il quotidiano ‘La Stampa’, si è soffermato sull’emergenza Coronavirus attualmente vigente in Italia sottolineando: “Io resto molto prudente, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando. È ancora presto per dirlo, aspettiamo altri dati, ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure che abbiamo adottato comincino a dare qualche risultato…”

Il ministro ha quindi proseguito: “Gli scienziati ci informano che i primi segnali di stabilizzazione ci sono tutti. Se questo è vero, si conferma la validità della strategia che abbiamo adottato, che alla fine è molto chiara: vogliamo governare la curva, senza arrivare al lockdown totale. E si conferma la necessità di non mollare adesso: i prossimi sette-dieci giorni saranno decisivi, e ci diranno se la divisione del Paese in tre zone, e il meccanismo sostanzialmente automatico delle restrizioni regione per regione, sta dando i frutti che tutti speriamo. Il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni”.

NATALE – “Per le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021, non prima. Natale? Mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. Per me ora è davvero una discussione lunare“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, il coordinatore del Cts Miozzo: “Riaprire subito le scuole: è la vera emergenza”

Coronavirus, Boris Johnson in isolamento: contatto con un positivo