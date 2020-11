Continua a tenere banco la vicenda tamponi in casa Lazio con, al centro delle discussioni, lo stato di salute di Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, ci sarebbero degli sviluppi in merito al caso, e caos, tamponi in casa Lazio. Negli ultimi test riprocessati all’ospedale di Avellino infatti, sarebbe stata confermata la negatività di Ciro Immobile, così come quella di Lucas Leiva, centrocampista ex Liverpool.

Discorso differente per Thomas Strakosha, estremo difensore biancoceleste, ed ancora positivo secondo le ultime analisi.

