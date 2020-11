Roma, ufficiale: Lorenzo Pellegrini positivo al Covid-19

Allarme in casa Roma: dopo Dzeko e Boer positivo anche Lorenzo Pellegrini, attesa per altri due possibili casi

Altra tegola per la Roma. Dopo Edin Dzeko e Pietro Boer, anche Lorenzo Pellegrini – sceso in campo da titolare a ‘Marassi’ – è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista giallorosso, che ha scritto su Instagram: “Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!”

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Pellegrini si aggiunge quindi al bomber bosniaco e al portierino classe 2002, che era a Genova ed è tornato subito a Roma con Milanese, che era in camera con lui. Sono guariti invece Calafiori e Diawara, che hanno ottenuto l’idoneità e potranno tornare ad allenarsi con i compagni. Intanto c’è attesa per altri due possibili casi positivi della Roma che potrebbero essere resi noti nelle prossime ore.