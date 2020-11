SONDAGGIO CM.IT | È Iachini il più vicino all’esonero in Serie A

Nel sondaggio odierno di CM.IT abbiamo chiesto quale allenatore di Serie A rischia maggiormente l’esonero: Iachini è l’indiziato numero uno

La soste delle Nazionali è considerata, spesso, una seccatura per gli allenatori, perché non possono lavorare con i propri giocatori. Può essere una buona opportunità, invece, per le società che vogliono cambiare quegli allenatori. E allora, nel sondaggio odierno, abbiamo chiesto ai follower su ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale tecnico di Serie A è maggiormente vicino all’esonero. La risposta è stata un plebiscito, con il 52,5% dei voti nei confronti di Beppe Iachini. La Fiorentina sta valutando con attenzione anche altri profili, e la posizione del tecnico non sembra stabile.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Al secondo posto si posiziona Marco Giampaolo, con il 32,2 % dei voti. L’allenatore del Torino non sta ottenendo i risultati sperati ed i granata potrebbero cambiarlo durante la sosta. Terzo e quarto si posizionano, rispettivamente Maran e Stroppa: Genoa e Crotone navigano in acque pericolose, così come i loro allenatori.