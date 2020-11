Serie A, Lazio-Juventus 1-1: Caicedo all’ultimo respiro

Finisce 1-1 all’Olimpico fra Lazio e Juventus: a Cristiano Ronaldo ha risposto Caicedo all’ultimo istante della gara

Dopo una vigilia complessa, a causa del caso scoppiato all’interno della Lazio, anche la partita ha riservato grandi colpi di scena. Felipe Caicedo ha pareggiato il match all’ultimo minuto di recupero, mandando all’aria i sogni di gloria di Andrea Pirlo. Per il tecnico bresciano si sarebbe trattato della prima vittoria prestigiosa in campionato da quando siede sulla panchina del club piemontese. Ad aprire le marcature è stato il gol di Cristiano Ronaldo al 15′, grazie ad un assist dello strepitoso Cuadrado. Nel primo tempo la Juventus è andata più volte vicina al raddoppio, sempre con il portoghese. Pochi guizzi, invece, per la compagine di Simone Inzaghi che ha pagato cara l’assenza di Immobile in attacco. Nota negativa per Pirlo: Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo per una distorsione alla caviglia. Il pareggio all’ultimo istante di Caicedo, però, evidenzia il grande carattere della squadra di Inzaghi.

TABELLINO e CLASSIFICA

Lazio-Juventus 1-1: 15′ Cristiano Ronaldo (J), 94′ Caicedo (L)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo* 15, Juventus* 13, Atalanta 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Lazio* 11, Sampdoria* e Cagliari* 10, Spezia* e Fiorentina* 8, Benevento*, Bologna e Parma* 6, Genoa 5, Torino 4 e Udinese* 4, Crotone 1.

* una partita in più