Prima vittoria in carriera per Joan Mir, che sale sul gradino più alto del podio a Valencia firmando una bella doppietta per la Suzuki

Grande doppietta della Suzuki a Valencia. Il maiorchino Joan Mir vince la sua prima gara in Moto GP e balza al primo posto della classifica mondiale, firmando anche la doppietta della Suzuki. La seconda piazza infatti è occupata da Alex Rins, che scala la graduatorio piazzandosi proprio anche in questo caso al secondo posto insieme a Quartararo, che chiude 14esimo – davanti a Vinales – dopo essere scivolato al primo giro. Out Rossi, Morbidelli 11esimo. Sul terzo gradino del podio sale invece Pol Espargaro. Per Mir è il settimo pdio su dodici gare.