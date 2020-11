Vince ancora la squadra di Di Francesco. La classifica aggiornata

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Cagliari di Di Francesco. I rossoblù si impongono per 2-0 contro la Sampdoria. L’espulsione di Augello nel primo tempo spiana la strada ai padroni di casa, in gol nella ripresa con Joao Pedro su calcio di rigore e Nandez, autore di una grande azione a campo aperto. La squadra sarda raggiunge così in classifica proprio la formazione di Ranieri, a quota 10 punti.

CAGLIARI-SAMPDORIA 2-0: 48′ rig. Joao Pedro, 69′ Nandez

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo* 15, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria* e Cagliari* 10, Lazio 10, Fiorentina 7, Benevento 6, Bologna 6, Spezia 5, Genoa 5, Parma 5, Torino 4, Udinese* 4, Crotone 1.

* una partita in più