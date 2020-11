DIRETTA Serie A, Parma-Fiorentina 0-0 | Si Parte! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di Liverani e Iachini in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Parma nell’ultimo anticipo del sabato valido per la settima giornata di Serie A. I viola del pericolante Iachini hanno bisogno di una vittoria prima della sosta per le Nazionali per dare una sterzata alla sua stagione. I ducali di Liverani, invece, dopo il pareggio contro l’Inter cercano il secondo successo in campionato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho. All. Liverani.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo* 15, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria* e Cagliari* 10, Lazio 10, Spezia* 8, Fiorentina 7, Benevento* 6, Bologna 6, Genoa 5, Parma 5, Torino 4, Udinese* 4, Crotone 1.

* una partita in più