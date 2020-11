DIRETTA Serie A, Cagliari-Sampdoria 0-0: il match non decolla | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadra di Di Francesco e Ranieri in tempo reale

Il Cagliari riceve la Sampdoria nel secondo anticipo della settima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i rossoblu di Di Francesco vogliono rialzare la testa dopo il ko contro il Bologna per agganciare in classifica proprio i liguri. Dall’altro i blucerchiati di Ranieri puntano ad allungare la striscia di quattro risultati utili di fila per avvicinarsi alla zona Europa League. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lyokgiannis; Marin, Nandez; Ounas, Joao Pedro, Rog; Simeone. All. Di Francesco

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

