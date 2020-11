Benevento-Spezia 0-3, Italiano domina Inzaghi: tris dei liguri

Benevento-Spezia 0-3, netta vittoria degli ospiti nella sfida tra neopromosse: Pobega e doppietta di Nzola

Pesante vittoria per 3-0 dello Spezia nello scontro diretto in casa del Benevento, nel secondo match del sabato di Serie A. Duello salvezza approcciato fin dall’inizio meglio dai liguri, che passano poco prima della mezz’ora con Pobega, al secondo gol consecutivo. Reazione d’impeto della squadra di Inzaghi, con un palo di Lapadula e un miracolo di Provedel su Sau, ma è solo una fiammata. Nella ripresa la truppa di Italiano riprende il comando delle operazioni e dopo la traversa di Agudelo è una doppietta di Nzola a metà tempo a chiudere la pratica, anche piuttosto agevolmente. Quarto ko di fila per il Benevento, che subisce il sorpasso in classifica dallo Spezia.

BENEVENTO-SPEZIA 0-3 – 29′ Pobega, 65′ e 70′ Nzola

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo* 15, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria* e Cagliari* 10, Lazio 10, Spezia* 8, Fiorentina 7, Benevento* 6, Bologna 6, Genoa 5, Parma 5, Torino 4, Udinese* 4, Crotone 1.

* una partita in più