DIRETTA Serie A, Sassuolo-Udinese: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra le squadre di De Zerbi e Gotti in tempo reale

Il Sassuolo ospita l’Udinese in un sorprendente testacoda valido come primo anticipo della settima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i neroverdi di De Zerbi, ancora imbattuti, hanno la possibilità di portarsi al primo posto in classifica per almeno un paio di giorni con una vittoria. Dall’altro i bianconeri di Gotti provano a fare il colpaccio per abbandonare il penultimo posto in graduatoria. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All. Gotti

CLASSIFICA: Milan punti 16, Sassuolo 14, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria 10, Lazio 10, Fiorentina 7, Cagliari 7, Benevento 6, Bologna 6, Spezia 5, Genoa 5, Parma 5, Torino 4, Udinese 3, Crotone 1.