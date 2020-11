I voti del primo tempo di Rijeka-Napoli, match valido per il terzo turno della fase a gironi di Europa League

Approccio shock per il Napoli alla sfida di Fiume. Il Rijeka si chiude a morsa, con 4-5 uomini, sul portatore di palla, e riparte di gran carriera. Palla ai talenti della squadra, Muric e Menalo, che provano ad affondare il colpo in contropiede. E ci riescono pure: un sinistro a incrociare della mezzala croata vale l’inatteso vantaggio, poi lo stesso Muric rischia addirittura il 2-0 direttamente da calcio d’angolo per poi uscire infortunato al 24′. Napoli in bambola, che non azzecca neppure gli appoggi più elementari. Centrocampo surclassato, attacco inesistente, difesa mentalmente assente. Il gol di Demme è un moto d’orgoglio che fa ben sperare per la ripresa, ma non vorremmo essere nei panni dei partenopei negli spogliatoi con Gattuso.

RIJEKA

Nevistic 6,5

Tomecak 6

Escoval 6,5

Velkoski 6

Smolcic 6,5

Braut 6,5

Muric 7,5 (dal 24′ Yatekee 6)

Cerin 6,5

Loncar 6,5

Kulenovic 7

Menalo 7

All. Rozman 7

NAPOLI

Meret 5,5

Di Lorenzo 5

Maksimovic 5

Koulibaly 4,5

Mario Rui 4,5

Demme 5,5

Lobotka 4,5

Politano 5,5

Mertens 5

Elmas 4,5

Petagna 5

All. Gattuso 5