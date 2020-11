Coronavirus, il bollettino del 5 novembre: 34.505 casi e 445 decessi

Ancora in aumento i contagi da covid-19 in Italia: ecco i numeri del bollettino del 5 novembre anticipati dal Ministero della Salute

Continuano ad aumentare i numeri di contagi e decessi da covid-19 in Italia. Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute, ha anticipato i numeri del bollettino di oggi. L’aumento è costante: i nuovi positivi di oggi superano le 34mila unità (34.505) su circa 220mila tamponi. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 445, con 99 ricoveri in terapia intensiva e 1140 in più nell’area medica. “Così non va bene, non è un buon segnale”, ha commentato Rezza.

