Cristiano Ronaldo ha parlato dopo Spezia-Juventus e ha esaltato il Milan

Felice per la doppietta odierna contro lo Spezia, Cristiano Ronaldo ha fatto il punto sul suo momento alla Juventus: “Sono molto contento, sono stati 19 giorni in cui non ho potuto fare ciò che mi piace, giocare a calcio. Non avevo alcun sintomo ma sono tornato – spiega a ‘Sky Sport’ – Il campionato è difficile, il Milan sta facendo un grande lavoro. Spero di migliorare la mia condizione. Stiamo crescendo, spero che oggi sia il cambio per una stagione importante. Pentito della frase sul tampone? Cristiano è tornato. Questo è ciò che importa”. Clicca qui per nuovi dettagli.

