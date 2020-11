Sampdoria-Genoa è il posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A, segui con Calciomercato.it il Derby della Lanterna

A caccia del poker. Dopo aver conquistato tre vittorie consecutive in Serie A, la Sampdoria non vuole fermarsi nella gara più importante dell’anno: il “derby della Lanterna”. Alle 20.45 è previsto il fischio d’inizio della sfida contro il Genoa, reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter. Archiviato un avvio di campionato shock con due sconfitte e sei reti incassate, Claudio Ranieri è riuscito a dare equilibrio alla squadra, subendo solamente due reti in tre gare. Maran, dal canto suo, può tirare un sospiro di sollievo dopo l’emergenza coronavirus e avrà a disposizione quasi tutti gli elementi portanti della rosa. Una notizia importante per una squadra che non segna in campionato da tre partite.

formazioni Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Quagliarella, Ramirez.

GENOA – Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti; Sassuolo 14; Atalanta e Juventus 12; Napoli***, Inter e Roma 11; Lazio 10; Sampdoria* 9; Verona 8; Fiorentina, Cagliari 7; Benevento e Bologna 6; Spezia e Parma 5; Genoa** 4; Udinese 3; Torino* e Crotone 1

*** un punto di penalizzazione

*una gara in meno

**due gare in meno