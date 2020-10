Inghilterra, addio a Nobby Stiles: campione del mondo nel 1966

Il calcio inglese piange Nobby Stiles, bandiera del Manchester United degli anni ’60 e campione del mondo nel 1966

Lutto nel mondo del calcio inglese. Nobby Stiles, campione del mondo nel 1966 con la nazionale dei tre leoni e icona del Manchester United degli anni ’60, si è spento a 78 anni dopo una lunga malattia. Stiles è stato campione d’Europa con i ‘Red Devils’ nel 1968 al fianco di altre icone del calcio britannico come George Best e Bobby Charlton. Mediano infaticabile, è considerato in patria come uno degli incontristi più forti di sempre. Dopo lo United andò a giocare al Middlesbrough e al Preston North End, dove fu anche allenatore. Allenò anche nelle giovanili del Manchester United e contribuì alla crescita di futuri campioni come i fratelli Neville, Paul Scholes, David Beckham e Ryan Giggs. E non è mancaot il cordoglio espresso da parte del club inglese.

We are extremely saddened to learn of the passing of Nobby Stiles MBE.

An integral part of our first-ever European Cup-winning side, Nobby was a titan of the club’s history, cherished for his heart and personality on and off the pitch.

He will be sorely missed by us all. pic.twitter.com/aT0Mk47cEl

— Manchester United (@ManUtd) October 30, 2020