Il mancato passaggio in Russia non ha condizionato il rendimento di Guga, osservato anche dalla Roma in passato

Tra i migliori terzini destri del campionato brasiliano, Guga potrebbe aver rinviato solamente di qualche mese il suo approdo in Europa. Vicinissimo allo Spartak Mosca nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, l’esterno 22enne ha visto sfumare il suo passaggio in Russia quando l’Atletico Mineiro ha rifiutato l’ultima offerta da 4,5 milioni di euro. Nonostante Sampaoli avesse già ingaggiato Mariano, allenato ai tempi del Siviglia, l’ex Avai ha conservato la titolarità, giocando 15 partite in campionato, con un gol e un assist.

Segnalato alla Roma già quattro anni fa, l’esterno carioca ha ricevuto sondaggi dalla Serie A in estate, ma nessun club ha manifestato un interesse concreto. Munito di passaporto portoghese, Guga, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, a gennaio può partire per 5-5,5 milioni di euro per l’85% del cartellino e piace anche in Francia e Portogallo.