Bruges-Lazio, Inzaghi: “Giorni surreali, è un pareggio pesante”

Bruges-Lazio, i biancocelesti in emergenza strappano il pari per 1-1 in Champions League: le parole di Simone Inzaghi

La Lazio torna dalla trasferta con il Bruges con un 1-1 prezioso in ottica qualificazione nel girone di Champions League. Un punto conquistato nonostante le tante assenze, Simone Inzaghi si tiene stretto il carattere della sua squadra. “Stasera contava la prestazione, l’abbiamo fatta tra mille difficoltà – ha spiegato a ‘Sky Sport’ – Peccato per il rigore arrivato in un momento in cui eravamo in controllo, era una gara difficile contro un avversario in forma. Sono stati giorni difficili e surreali per noi, abbiamo disputato una buona gara. Un pari che in ottica qualificazione è pesante”.