Coronavirus, bollettino 27 ottobre: 21.994 positivi su 174mila tamponi

Il bollettino con i dati del contagio da Covid-19 di oggi 27 ottobre 2020: i dati sulle terapie intensive, i ricoveri ed il numero dei guariti

Sono 21994 i nuovi positivi in Italia su 174398 tamponi analizzati. Sale il numero dei decessi a 221 nelle ultime 24 ore, così come quello dei guariti, 3362. 127 persone in più in terapia intensiva, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 958 unità. Il tasso di positività si attesta sul 12,6%, l’1% in meno rispetto alla giornata di ieri.

