Serie A, Cagliari-Crotone 4-2 | Joao Pedro e Sottil decisivi!

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco centra la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo esterno in casa del Torino di Marco Giampaolo: la cronaca

Il Cagliari continua a vincere e inguaia il Crotone di Stroppa, che arrivava alla sfida dopo il pareggio contro la Juventus. A passare in vantaggio sono proprio i calabresi con la rete di Messias, la prima in A per lui, immediatamente pareggiata dalla punizione col contagiri di Lykogiannis. Qualche minuto più tardi, su grande assist di Joao Pedro, Giovanni Simeone trova il momentaneo vantaggio. Gli ospiti, però, non mollano e Molina, con un destro potentissimo, sigla il pari. Sul finire del primo tempo, in questa gara pirotecnica, Sottil di testa riporta in vantaggio i sardi.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, anche a causa dell’espulsione di Luca Cigarini, ex della sfida, ma nel finale, il solito Joao Pedro chiude la gara con una rete da rapinatore d’area di rigore.

CLASSIFICA: CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Sassuolo* 11, Inter 10*, Sampdoria* 9, Atalanta* 9, Napoli** 8, Juventus 8, Roma 7, Verona 7, Lazio 7*, Cagliari 7*, Benevento 6, Fiorentina 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa 4, Bologna 3*, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1*, Torino 1***.

* una partita in più

** un punto di penalizzazione

*** una partita in meno