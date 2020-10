Parma-Spezia, tutti contro Liverani: “Lo cacciamo all’intervallo”

Su Twitter, i tifosi del Parma ed i fan della Serie A si sono scatenati nei confronti di Fabio Liverani, allenatore dei ducali, dopo un primo tempo non particolarmente brillante

Pioggia di critiche su Twitter per Fabio Liverani, allenatore del Parma, che sta perdendo in casa al Tardini contro lo Spezia neopromosso guidato da Vincenzo Italiano. C’è chi si limita ad un semplice: “Fuori Fabio Liverani!“. Ma ci sono anche critiche più spigolose nei confronti dell’ex coach del Lecce: “Liverani per favore lo cacciamo all’intervallo grazie“.



ECCO ALCUNI TWEET

fuori Fabio liverani! — Vinicius Paiva (@Vinipaiva07) October 25, 2020

Liverani per favore lo cacciamo all'intervallo grazie — CICCIOPOLI (@skiptomylaud) October 25, 2020

Liverani won’t see Christmas — Liborio Messina 🇮🇹 (@Leemessina1) October 25, 2020

Che tragedia di allenatore Liverani.

Non capisco come si possa passare da un catenacciaro come D'Aversa che almeno i punti li portava a casa con uno che non sa cosa sia la fase difensiva. — Danilo Vitro' 🔴⚫️ (@DVACMILAN) October 25, 2020