Le pagelle del primo tempo di Benevento-Napoli, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. I voti della sfida del ‘Vigorito’

Primo tempo interlocutorio per il Napoli al ‘Vigorito’. Gli stregoni del Benevento stanno puntando l’impresa grazie ad una prodezza dell’uomo più atteso: Roberto Insigne. Il più giovane (e il meno blasonato) dei due fratelli sfodera una prestazione di spessore e trova un bel gol dopo un inserimento dalla sinistra. Difesa del Napoli rivedibile nell’occasione, in generale parecchia difficoltà in costruzione per gli azzurri. In casa giallorossa invece spicca uno straordinario Montipò, decisivo in più di un’occasione.

BENEVENTO

Montipò 7

Letizia 6,5

Glik 6,5

Caldirola 7

Foulon 6,5

Dabo 6,5

Schiattarella 6,5

Ionita 6,5

R. Insigne 7

Caprari 6

Lapadula 6,5

All. Inzaghi 7

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 5,5

Manolas 5

Koulibaly 5,5

Mario Rui 5,5

Fabian 5

Bakayoko 5,5

Lozano 5

Mertens 5,5

L. Insigne 5

Osimhen 5,5

All. Gattuso 5

TABELLINO

BENEVENTO-NAPOLI (PRIMO TEMPO 1-0)

Marcatori: 36′ R. Insigne (B)

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso