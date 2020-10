milan roma fonseca

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan

Paulo Fonseca ha parlato prima di Milan-Roma. L’allenatore giallorosso ha affermato: “Dzeko e Ibrahimovic sono due giocatori importantissimi. Posso parlare del bosniaco che vedo tutti i giorni: è importante per la squadra, sta bene ed è molto motivato. Ibrahimovic per essere in questa condizione, sarà sicuramente un grande professionista. Ma non è una sfida contro Ibra: affrontiamo il Milan e ho preparato la partita sull’intera squadra”.

Sul turnover in Europa League, il tecnico ha spiegato: “Abbiamo fatto rotazioni proprio in vista di questa gara, facendo giocare chi non lo aveva fatto molto”.

Si passa poi alla fase difensiva: “Abbiamo difensori centrali molto veloci ma dipende dall’avversario. Credo che la squadra sia pronta a giocare con una difesa alta, ma anche a stare più indietro di qualche metro”.

Infine sulle scelte dei singoli: “Domani giocherà Mirante, Smalling non è pronto per il Milan: penso che tornerà per la gara di giovedì in Europa League. Milan primo? Anche noi attraversiamo un buon periodo e vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”.