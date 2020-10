Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Verona, posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Squadre ferme ancora sullo 0-0

Juventus ferma al palo dopo il primo tempo del posticipo di campionato contro il Verona. Gli scaligeri di Juric imbrigliano i campioni d’Italia, il frizzante Colley e Kalinic spaventano Szczesny. L’undici allenato da Pirlo esce nel finale di tempo: bordata sul palo di Cuadrado, poi allo scadere il cucchiaio vincente di Morata viene annullato per fuorigioco (lo spagnolo oltre la linea per pochi centimetri). Dybala non si accende, Ramsey pimpante. Nelle file del Verona, insieme al duo d’attacco, si fa valere Tameze in mediana.

JUVENTUS

Szczesny 6

Demiral 6

Bonucci 5,5

Danilo 6

Cuadrado 6,5

Arthur 6

Rabiot 6,5

Bernardeschi 5,5

Ramsey 6,5

Dybala 5,5

Morata 6

All. Pirlo 5,5

VERONA

Silvestri 6,5

Ceccherini 6

Lovato 6,5

Empereur 6

Faraoni 6

Vieira 6

Tameze 6,5

Lazovic 6,5

Colley 6,5

Zaccagni 6

Kalinic 6,5

All. Juric 6,5

Arbitro: Pasqua 6

TABELLINO

Juventus-Verona 0-0

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Portanova McKennie, Peeters, Bentancur, Frabotta, Kulusevski, Rafia, Vrioni. Allenatore: Pirlo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic. A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Magnani, Dawidowicz, Cancellieri, Ruegg, Amione, Barak, Ilic, Terraciano, Favilli, Salcedo. Allenatore: Juric

Arbitro: Pasqua (sez. Tivoli)

VAR: La Penna

Ammonizioni: Vieira

Espulsioni:

Note: 2′ di recupero