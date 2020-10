Milan-Roma, Fonseca in emergenza: perde un altro difensore

Ancora problemi in difesa per Fonseca che dopo Mancini perde un altro difensore.

Paulo Fonseca non potrà contare su Chris Smalling per la trasferta di San Siro contro il Milan. Il difensore, tornato a Roma negli ultimi minuti di calciomercato dopo una trattativa durata un’intera estate, si è allenato a parte durante la rifinitura mattutina e non sarà della partita. Ancora alle prese con un problema fisico, Smalling proverà a recuperare per la gara di giovedì prossimo di Europa League, contro il CSKA Sofia, con fischio d’inizio alle 21:00 all’Olimpico. Aumentano i problemi in difesa per il tecnico giallorosso, che nei giorni scorsi ha perso anche Gianluca Mancini, risultato positivo al coronavirus.

Mario Petillo

