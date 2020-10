Genoa-Inter, Eriksen delude ancora: “Ora è un problema”

Christian Eriksen delude ancora: nuova bocciata in Genoa-Inter per il trequartista danese e i tifosi insorgono

Ancora una brutta prestazione per Christian Eriksen. Il trequartista danese continua a deludere e anche in Genoa-Inter non arriva alla sufficienza. Una situazione che ormai si protrae da mesi e che sembra aver spazientito anche i tifosi nerazzurri. Dopo il match sui social, i sostenitori dell’Inter hanno bocciato senza pietà il calciatore, definito “un problema” o “di troppo”. Critiche alle quali ha risposto a ‘Sky’ Antonio Conte: “Fa parte della rosa: se merita gioca, se non merita non gioca. Le caratteristiche sue le state vedendo, stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni. Mi dà fastidio di dover parlare sistematicamente di Eriksen… che vi devo dire?”

Ecco alcuni dei tweet contro il danese:

Prima opzione dell’Inter in uscita palla: Lukaku o Lautaro spalle alla porta.

Seconda opzione: esterni di centrocampo che poi subito cercano le due punte spalle alla porta in profondità. In questo contesto non serve un #Eriksen da 50 milioni. È chiaramente di troppo #GenoaInter — Francesco Lorenzato (@CescoGallo) October 24, 2020

Se Conte si mette in testa di tornare coi 3 di centrocampo in linea composto da Barella, Brozovic e Vidal secondo me sistemiamo le cose definitivamente. Eriksen lo lascerei come alternativa a Lautaro — Roberto C. (@RobertoCR82) October 24, 2020

Il problema è che Eriksen si boccia da solo giocando. — BILI (@BILI86563174) October 24, 2020

Su Brozo oggi prima partita decente dopo tre mesi.

Eriksen così è un problema. — Adolfo Crotti (@AdolfoCrotti) October 24, 2020