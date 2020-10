DIRETTA Liga, Barcellona-Real Madrid 1-1 | Ansu Fati risponde a Valverde! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il Clasico del ‘Camp Nou’ tra le squadre di Koeman e Zidane in tempo reale

Il Barcellona e il Real Madrid si affrontano nel Clasico del calcio spagnolo valido per la settima giornata della Liga. Un match molto delicato tra due formazioni reduci da una sconfitta in campionato, ma se da un lato i blaugrana di Koeman sono riusciti a rialzare la testa in Champions League, dall’altro i blancos di Zidane hanno aperto la crisi dopo il ko interno con lo Shakhtar Donetsk. Calciomercato.it vi offre la super sfida del ‘Camp Nou’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Piqué, Lenglet, J. Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Messi. All. Koeman



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane