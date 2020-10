Anticipo serale di sabato per la quinta giornata di Serie A, Lazio-Bologna verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Rinvigoriti dalla convincente vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, i biancocelesti cercano conferme importanti anche in campionato. Lazio-Bologna rappresenta un’occasione da non fallire per non perdere ulteriore terreno in classifica. La sconfitta contro la Sampdoria ha messo in evidenza alcune carenze strutturali nella rosa, che Simone Inzaghi potrà superare con il rientro dalla squalifica di Ciro Immobile. Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, Sinisa Mihajlovic chiede una reazione d’orgoglio ai suoi ragazzi, fermi a 3 punti in classifica. La vittoria biancoceleste dello scorso anno ha interrotto una serie di tre pareggi consecutivi all’Olimpico. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Bologna

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Sassuolo*** 11, Inter 10***, Sampdoria*** 9, Atalanta*** 9, Napoli** 8, Juventus 8, Roma 7, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa* 4, Bologna 3, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1, Torino 1*.

* una partita da recuperare

** un punto di penalizzazione

*** una partita in più