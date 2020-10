Dirompenti in campionato, gli azzurri fanno il loro esordio in Europa League e Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-AZ

Nonostante l’emergenza Covid si sia pesantemente abbattuta sulla rosa olandese, l’AZ è regolarmente partito per l’Italia, rispettando i protocolli dell’Uefa. Saranno dunque i vicecampioni d’Olanda il primo ostacolo da affrontare per il Napoli nel Gruppo F di Europa League. Nonostante il turnover, Gattuso spera di ottenere conferme importanti dopo l’ottimo avvio di campionato anche in campo internazionale. Calciomercato.it seguirà la sfida del San Paolo in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-AZ

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, Stengs; Karlsson, De Wit, Sugawara. All. Slot

CLASSIFICA GRUPPO F: AZ Alkmaar, Napoli, Real Sociedad e Rijeka 0