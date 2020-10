Coronavirus, la storia di Mancini scatena la polemica

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, pubblica una storia su Instagram e scatena le polemiche sui social

Polemiche social con Roberto Mancini come protagonista. Il commissario tecnico della Nazionale ha pubblicato una storia in cui una dottoressa domanda ad un paziente in ospedale come si fosse ammalato. La risposta dell’uomo è: “Guardando i TG”. Un’immagine che ha scatenato la discussione sui social.

LEGGI ANCHE >>> Ranking FIFA, Mancini trema | Danimarca e Germania vicine all’Italia

Molti i commenti critici per il c.t che già in passato aveva acceso il dibattito proprio in tema Covid parlando dell’apertura degli stadi ai tifosi in un botta e risposta con il ministro della Salute Roberto Speranza. “Lo sport è una priorità come la scuola”, la frase che allora scatenò la polemica. Ora è la volta dell’immagine pubblicata in una storia Instagram con i social contro il tecnico e qualcuno arriva a chiederne l’esonero alla Figc.