SONDAGGIO CM.IT – Tanti top player dal futuro incerto: ecco chi andrà via

L’esito del sondaggio di Calciomercato.it su Twitter: Eriksen il candidato numero uno a dire addio nel prossimo futuro

La Champions League è ripartita nella giornata di ieri e la Serie A sta entrando nel vivo: ci sono però alcuni giocatori di grande livello il cui futuro resta incerto. Sia per una situazione contrattuale non semplice, sia per il fatto che non riescono ad incidere. Proprio su questo argomento verte il sondaggio che Calciomercato.it ha proposto su Twitter ai propri follower. E secondo il 49,5% sarà Christian Eriksen il giocatore che per primo lascerà il proprio club nel prossimo futuro. Più distanziato, votato dal 30,9% degli utenti, è Paulo Dybala. Secondo il 12,4% sarà Hakan Calhanoglu il giocatore che lascerà il proprio club nel prossimo futuro, mentre solo il 7,2% ha votato per Edin Dzeko.

