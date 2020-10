Inter-Borussia Monchengladbach, il rigore per i tedeschi assegnato grazie al Var: la dinamica

Nel corso del secondo tempo della gara tra Inter e Borussia Monchengladbach, protagonista il Var per l’assegnazione di un calcio di rigore ai tedeschi. L’arbitro Kuipers non aveva visto, in diretta, uno sgambetto di Vidal a Marcus Thuram in area di rigore. Richiamato al monitor, però, corregge la sua decisione. Bensebaini, dal dischetto, sigla il gol dell’1-1 battendo Handanovic.